Испания изпрати изтребители и войска в Румъния

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Испания ще разположи седем изтребителя F-18, самолет-цистерна A400M и около 200 военнослужещи в румънската военновъздушна база „Михаил Когълничану“. Това съобщи румънската телевизия Диджи24, като се позовава на информация от НАТО.

Испанският контингент е част от ротация по охрана на въздушното пространство на Алианса, в която участват още Италия и Турция. Мисията в Румъния ще продължи до края на ноември, уточни румънският министър на отбраната Раду Мируца.

„Нашата цел е ясна: да допринесем за усилията на Алианса за възпиране, да защитим въздушното пространство на НАТО и да укрепим позицията на Алианса на Източния фланг“, коментира подполковник Алберто Калво, командир на испанския отряд.

Разполагането подчертава ангажимента на Испания към защитата на Източния фланг, се посочва в позиция на НАТО. Това не е първа подобна мисия за страната, която миналата година изпрати изтребители в Литва за охрана на въздушното пространство в Прибалтика.

Военновъздушната база „Михаил Когълничану“ е ключов стратегически център на Алианса, разположена близо до Черно море и на около 60 км от българската граница. През последните години имаше планове за увеличаване на войските в базата, която по-рано тази година беше предоставена на САЩ за временно разполагане на американска техника и военни.

Засилването на въздушната охрана в региона идва на фона на повишени рискове за сигурността. По-рано този месец Букурещ обяви, че обмисля да задейства член 4 от договора на НАТО след инциденти с дронове в румънското въздушно пространство.

Редактор "Екип на Петел",

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