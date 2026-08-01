Испания върна 48 хиляди мигранти от Сеута в Мароко

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Над 48 000 от приблизително 60 000 души, които незаконно преминаха границата на испанския град Сеута, вече са се върнали в Мароко. Това съобщава испанското Министерство на вътрешните работи, цитирано от местни медии, предава Еuronews, цитира Фокус.

Властите потвърдиха за най-малко 43 смъртни случая на мигранти, опитали се да преплуват разстоянието от Мароко до Сеута, докато процедурите по депортиране продължават интензивно.

Повече от половината от 60 000 мигранти, влезли на испанска територия, са върнати за броени часове, като се очаква бройката на депортираните да продължи да нараства. Масовият приток в автономния град, чието население е едва 83 000 жители, напълно претовари капацитета за реагиране на местните власти и хуманитарните организации. Напрежението допълнително се засили от факта, че през последните няколко дни в Сеута са пристигнали още между 1500 и 2000 души. За справяне с извънредната ситуация правителствата на Испания и Мароко постигнаха споразумение за ускорено връщане на наскоро пристигналите.

Мадрид предприе твърди мерки за овладяване на кризата и взе решение да изпрати армейски части в региона, които да гарантират сигурността на сухопътните и морските граници. Испанският премиер Педро Санчес, придружен от министъра на вътрешните работи, пристигна лично в Сеута, за да инспектира ситуацията на терен. На място Санчес нарече инцидента ''нарушение на териториалната цялост на Испания'' и заяви, че тези действия ''заслужават нашето осъждане и възможно най-строга оценка''.

В същия дух се изказа и министърът на отбраната Маргарита Роблес, която отправи директно предупреждение към миграционните потоци: ''Не се хващайте на измамата на мафията. Трябва да е ясно, че в крайна сметка те ще бъдат върнати и всичко това ще се случи в съответствие с испанското законодателство'', добави Роблес в коментар пред журналисти.

Редактор "Екип на Петел",

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