Ицо Хазарта: Вместо стотиците хиляди протестиращи, трите телевизии показаха 50 провокатора

Вчера в България по улиците излязоха стотици хиляди хора да протестират срещу мафията, която владее моята страна. Новините и на трите телевизии не показаха тези хора, вместо това те показаха 50 провокатора, които чупеха витрини и полицейски коли, и по новините казаха: "Ето ги, това са протестиращите". Това заяви в изказване пред Европейския парламент евродепутатът от "Продължаваме промяната" Христо Петров, известен като Ицо Хазарта, предаде Актуално.

"Тази вечер в централните емисии новините на националните телевизии хората отново няма да видят реалността, понеже вместо това водещите ще трябва да прочетат Фейсбук статуса на един мафиот. Малкото останали достойни и смели журналисти в България са следени от службите, унижавани от сайтовете и вестниците на мафията, заплашвани с уволнение и в крайна сметка уволнявани от подкупените им началници", каза още той.

В тази връзка Ицо Хазарта отправи питане към председателя на Европарламента Роберта Мецола. "Моят въпрос към вас е такъв – вярвате ли, че Европейският акт за медийна свобода може да помогне на журналисти в страни като моята, понеже от това, което до момента виждам, той не ни помага никак", попита той.

