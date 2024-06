Ицо Хазарта влезе в класация за ексцентрични евродепутати

Снимка: Facebook / Ицо Хазарта

Българският представител се нарежда в дъното на класацията, на 20-то място, където е представен като „поп звезда“

Новият български евродепутат Христо Петров, известен с рапърския псевдоним Ицо Хазарта, попадна в селекцията на изданието Poltiico за най-ексцентрични представители в състава на Европарламента, избран след вота на 9 юни, разкри Profit.bg.

Класацията на Poltiico е озаглавена The 23 kookiest MEPs heading to the European Parliament (Най-лудите евродепутати, които влизат в Европейския парламент).

Българският представител от „Продължаваме промяната“, се нарежда в дъното на класацията, на 20-то място, където е представен като „поп звезда“.

„Известен като Ицо Хазарта, хип-хоп изпълнителят печели депутатско място в България от партията „Продължаваме промяната“. Парчетата му са слушани милиони пъти онлайн и са станали саундтрак на антикорупционните протести. Във видеоклипа към песента "Имам човек" той обикаля България и осветлява различни корумпирани звена от българската държавна система“, гласи описанието към Христо Петров.

Първо място в класацията заема 25-годишният Фидиас Панайоту от Кипър – инфлуенсър и създател на вайръл хитове в YouTube.

Той има 2,1 млн. абонати в платформата за споделяне на видеоклипове и е събрал 1 млн. гледания за видеоклип, озаглавен "Накарах Илон Мъск да ме гушне", и 5 млн. за този, наречен "Живях на летището 7 дни безплатно".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!