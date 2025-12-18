Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: Пеевски се е омел от кабинета на Живков

кадри бТВ, Булфото

"Делян Пеевски се е омел от кабинета си и кабинетът му вече е музей с уредничка", каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Това е добра и символна новина, важна, но следващата стъпка е днес, когато на комисия трябва да махнем охраната на Пеевски. Кабинетът е музейна сбирка, има си уредничка. Пеевски дойде на работа, пак с огромната си охрана, но вече не е в кабинета на Тодор Живков, допълни Мирчев, цитгиран от БТА.

На въпрос къде е кабинетът на Делян Пеевски сега, Мирчев отговори: „Трябва да питате Нидал Алгафари“.

По думите му вчера от "ДПС- Ново начало" са излезли с новина, в която са излъгали доста – на първо място, че Христо Иванов е получавал охрана от НСО, а той никога не е имал такава, нито шофьор от 45-то Народно събрание насам, излъгаха за броя охранители, за заплатите, за броя на баретите, за това, че няма полиция и жандармерия, а е пълно с полиция и жандармерия, които трябва да поддържат охраната на Пеевски, каза още Мирчев. Днес в комисия ще поискаме свалянето на охраната на Пеевски и да няма нито един депутат, който да използва НСО и барети, за да бъде охраняван.

Пеевски започва да губи един по един символите на своята власт и това трябва да го чуят неговите подизпълнители в служби, в прокуратура, в КПК и да видят как благодарение на гражданите Пеевски беше наврян там, където заслужава – сигурно в някоя малка стаичка, каза депутатът Божидар Божанов. По думите му оттук нататък на избори Пеевски трябва да остане в ъгъла, да остане електорално джудже. Затова ще настояваме за машинно гласуване, да се ограничи купеният вот, да се ограничат измамите в изборния ден, каза още той.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!