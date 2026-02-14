Ивайло Мирчев: Трагедията „Петрохан – Околчица” беше използвана за политическа атака

кадър Нова нюз

От ПП-ДБ остават на категоричната позиция, че МВР и службите прикриват информация за трагедията „Петрохан – Околчица”.

„Данните, които ни предоставиха в Народното събрание, не се различаваха от тези, които вече бяха медийно известни. Темата беше използвана за политическа атака по отвратителен начин", заяви пред Нова нюз депутатът от „Да, България” Ивайло Мирчев.

„Хубаво е да изчакаме институциите да си свършат работата, защото службите не си я. В началото беше съобщено за намерени тела, без да се даде повече информация. Без да се каже, че ДАНС, МВР, прокуратурата и ГДБОП са знаели какво се случва там. С Божидар Божанов излязохме и поискахме пълната информация по случая да бъде публична за обществото. Ние имахме открито заседание, на което имаше изслушване. Там беше шефът на ДАНС. И ние го питахме дали под някаква форма са вербували някой от групата или от тази организация. Той отговори, че не може в открито заседание да отговори. Ние веднага засекретихме заседанието, затворихме го. Той отиде да се консултира с депутат от ГЕРБ, в момента в който се върна заяви, че не може да каже нищо", заяви той.

Според него най-важно е да се разбере има ли други подобни случаи у нас.

„Дали няма такива други клетки в други части на страната, в които да се случват подобни неща. Те трябва да бъдат предотвратени. Ако се докажат твърденията, особено по отношение на педофилия, това е изключително сериозно престъпление. Не мога да разбера на кой родител ще му хрумне да изпрати детето си за две седмици с шестима мъже в хижа. Като общество имаме проблем, ако има хора, които считат, че е нормално да направят нещо подобно", допълни Мирчев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!