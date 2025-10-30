Ивайло Пенчев, Уолтопия: Няма да платя откуп на тези хора, обявявам награда от 50 хиляди лева за залавянето им

Кадър Фб

Шефът на Уолтопия Ивайло Пенчев обяви, че компанията му е под атака.

Ето каквопише той

Преди два дни Уолтопия и част от компаниите в групата бяха обект на кибератака.

От Warlock Group - доколкото разбираме - китайска хакерска група.

Атаката продължава и към този момент.

Част от ИТ системите ни са извън строя- включително уеб сайтовете ни.

Хубавото е, че производственият процес в нито един завод не е спрял.

Борим се със злонамерените умни хакери.

И докато се борим си мисля:

Тези момчета (най-вероятно) са били измежду най-надарените деца. Математиката им е вървяла, учели са бързо, възхищавали са им се.

Родители, учители, приятели.

Сигурно са изпитвали удовлетворение.

И въпреки това, са избрали тъмната страна.

Разбойничеството.

Защото са вярвали, че могат да останат незабелязани.

И безнаказани.

Злото дебне у всеки от нас.

И страхът от възмездие е критично важен за поддържане на морала в преобладаващото мнозинство от хората.

Дори и сред най-умните.

Няма да платим откуп на тези хора.

дори и да ни поискат 10 ст. за да ни разкриптират.

Обявявам награда от 50 000 лв за информация водеща до залавянето им.

