Ивайло Пенчев, Уолтопия: Няма да платя откуп на тези хора, обявявам награда от 50 хиляди лева за залавянето им
Шефът на Уолтопия Ивайло Пенчев обяви, че компанията му е под атака.
Ето каквопише той
Преди два дни Уолтопия и част от компаниите в групата бяха обект на кибератака.
От Warlock Group - доколкото разбираме - китайска хакерска група.
Атаката продължава и към този момент.
Част от ИТ системите ни са извън строя- включително уеб сайтовете ни.
Хубавото е, че производственият процес в нито един завод не е спрял.
Борим се със злонамерените умни хакери.
И докато се борим си мисля:
Тези момчета (най-вероятно) са били измежду най-надарените деца. Математиката им е вървяла, учели са бързо, възхищавали са им се.
Родители, учители, приятели.
Сигурно са изпитвали удовлетворение.
И въпреки това, са избрали тъмната страна.
Разбойничеството.
Защото са вярвали, че могат да останат незабелязани.
И безнаказани.
Злото дебне у всеки от нас.
И страхът от възмездие е критично важен за поддържане на морала в преобладаващото мнозинство от хората.
Дори и сред най-умните.
Няма да платим откуп на тези хора.
дори и да ни поискат 10 ст. за да ни разкриптират.
Обявявам награда от 50 000 лв за информация водеща до залавянето им.
