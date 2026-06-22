Ивелин Михайлов обяви края на "Исторически парк"

Кадър Фб

Лидерът на партия "Величие" и създател на "Исторически парк" Ивелин Михайлов обяви края на проекта, около който изгради своята партия.

Той призна във фейсбук, че усилията му не са срещнали очаквания отзвук и поема лична отговорност за случилото се, предаде OFFnews.bg.

Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана. Това е снимка от началото, но тя показва и края. Изцяло нося отговорността, че съм повел хора в посока мечта, а не реалност!

Михайлов на няколко пъти през последните две години заявяваше, че проектът е "към своя край".

В края на ноември миналата година седем души бяха задържани и оставени в ареста по обвинения за участие в организирана престъпна група, пране на пари и имотни измами. Към момента той не е привлечен като обвиняем по делото. По данни на прокуратурата чрез схемата около парка за период от около десет години са преминали над 50 милиона лева, а пострадалите са много.

Не е ясно какво ще стане с парите на хората, вложени в "Исторически парк".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!