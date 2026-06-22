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Ивелин Михайлов обяви края на "Исторически парк"

22.06.2026 / 10:45 2

Кадър Фб

Лидерът на партия "Величие" и създател на "Исторически парк" Ивелин Михайлов обяви края на проекта, около който изгради своята партия.

Той призна във фейсбук, че усилията му не са срещнали очаквания отзвук и поема лична отговорност за случилото се, предаде OFFnews.bg. 

Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана. Това е снимка от началото, но тя показва и края. Изцяло нося отговорността, че съм повел хора в посока мечта, а не реалност! 

Михайлов на няколко пъти през последните две години заявяваше, че проектът е "към своя край". 

В края на ноември миналата година седем души бяха задържани и оставени в ареста по обвинения за участие в организирана престъпна група, пране на пари и имотни измами. Към момента той не е привлечен като обвиняем по делото. По данни на прокуратурата чрез схемата около парка за период от около десет години са преминали над 50 милиона лева, а пострадалите са много. 

Не е ясно какво ще стане с парите на хората, вложени в "Исторически парк". 

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Коментари
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Уйо (преди 9 минути)
Рейтинг: 53523 | Одобрение: 7008
Няма да е първото такова начинание изградено със схеми и издържащо се със схеми, което ще падне в канала. Хепиленд беше нещо подобно, падна в канала и сега е арена за еърсофт игри. МОН затвори кранчето и остави парка без сериозни приходи от ученици и разни "партнъорски" тарикатлъшки програми с директори и учители. Пак се доят ученици, но не така както до миналата година.
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Burton (преди 10 минути)
Рейтинг: 41077 | Одобрение: 3602
Искате да кажете, че ивИлин прецака инвеститорите в "исторически парк"? Не вярвам, той не е такъв човек, а истински патриот! А вие само завиждате. Вярвам само на него и на ахмет от Алиено и суперколата, която ще вдига 500км/ч, само да му дадем още малко пари! 🤦

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