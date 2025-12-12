Иво Танев: Най-голямата ми грешка е, че не напуснах България. Животът ми мина в тази простотия

Кадър Нова тв

Един от най-разпознаваемите телевизионни водещи у нас – Иво Танев, направи болезнено откровено признание, което разтърси мнозина.

С думи, в които няма поза, а само разочарование, той призна, че днес приема като най-голямата си грешка това, че е останал да живее в България.



"Към днешна дата най-голямата ми грешка е, че не напуснах България. Омръзна ми, животът ми мина в тази простотия", споделя с горчивина Танев пред "България днес".

Шоуменът, който десетилетия наред е бил лице на забавлението, днес говори с тежка житейска умора и разочарование от състоянието на обществото:

"Вижда се, че не можем да се оправим. Нямаме воля и манталитет. Това е положението. Останах, защото имах надежда. Вече нямам."



Думите му звучат като присъда – не само лична, но и за цяла една система, в която според него нищо не се променя по същество. Още по-болезнено е, че той отправя същото послание и към собствената си дъщеря:

"Съжалявам, че не съм си тръгнал. Ако можех сега, за моите почти 60 години, веднага бих емигрирал. Това казвам и на дъщеря ми: "Махайте се оттук, стига толкова."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!