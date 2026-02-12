Изчезна мъжът, който откри 3-мата мъртви в хижа "Петрохан"

Булфото

Нова информация около случая "Петрохан". Човекът, който първи подава сигнал за три трупа на хижа "Петрохан", мистериозно е изчезнал. По информация на Нова телевизия от разследването и местни източници, мъжът се казва Деян и е бил близък до Ивайло Калушев и с неговата неправителствена организация. Според информацията той е открил трите тела в двора на хижата и е подал сигнала до полицията. Той е бил задържан, но по-късно освободен, предаде Актуално.

Какво се знае за него?

Деян е имал адресна регистрация в село Гинци. Хората от селото разказват, че той е купил къща и е живял там със своята приятелка, която била мексиканка.

Двойката водела затворен начин на живот и почти не общувала с хората от селото.

Местните жители разказват и че няколко дни след разкриването на тежкия криминален инцидент Деян е напуснал имота. Всичко станало много набързо. При посещение на имота му не са открити следи от скорошно присъствие – в снега около къщата липсват стъпки, което подсказва, че никой не е влизал в нея.

Известно е още, че мъжът е спелеолог и инструктор по техническо пещерно гмуркане, като в това си качество е бил в близки отношения с Калушев, включително при пътувания в чужбина, сред които и Мексико.

