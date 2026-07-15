Изчезналият преди седмица бизнесмен от Павликени се прибра сам

снимка: Фейсбук

Изчезналият преди седмица Димитър Георгиев от Павликени се е прибрал сам, жив и здрав. Това потвърдиха пред "Фокус" от Областна дирекция на МВР - Велико Търново.

Според източници на медията мъжът е забелязан снощи, минути преди полунощ, да върви към дома си в Павликени.

Димитър Георгиев беше в неизвестност от миналата сряда - 8 юли. Сигналът за изчезването му е подаден в полицията часове, след като е забелязан за последно в района на хлебозавода, на който е управител. Близки, приятели и колеги заявиха, че са го видели за последно в сряда сутринта. На видеозапис от камера в района на хлебозавода се виждаше, че той остава колата си пред сградата и тръгва сам в посока към намиращи се в края на града полета и гориста местност. Още в същия ден започна акция по издирването му, като в началото в нея участваха само полицаи. На следващия ден се събраха над 100 доброволци, включиха се и полицаи, използвана беше и различна техника като термокамери и дронове.

Официална версия за това къде е бил Димитър в продължение на една седмица все още няма.

Редактор "Екип на Петел",

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