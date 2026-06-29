Изгониха д-р Цветеслава Гълъбова от заведение в столичен мол

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Д-р Цветеслава Гълъбова – директор на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски, е имала неприятна ситуация, докато е била с внука си в мол „Сердика“ в София.

Тя реши да разкаже за нея в профила си в социалната мрежа, където и призовава хората да не посещават конкретно заведение за хранене в търговския център, пише Блиц.

По думите й отношението към нея е било грубо и защото детето се е разплакало е била призована да напусне обекта, защото „ние по цял ден сме тук и не може да ни се надува главата от някакви….“.

Ето и целия разказ на д-р Гълъбова, който е поместила в профила си:

"Днес седнахме с внука ми - 2.5 г, да хапне. Разплака се, защото не му разреших да полива вода по масата, не можех да го

успокоя 3-4 минути и реших да си тръгваме. Не съм била с телефон в ръцете, с внуците не го правя. Една от работничките дойде и ми каза да напусна, защото “ние по цял ден сме тук и не може да ни се надува главата от някакви…..”.

B***, не ставате!“

Редактор "Екип на Петел",

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