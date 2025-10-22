реклама

Изграждат 300 паркоместа във варненския квартал "Чайка" до 6 месеца

22.10.2025 / 08:27 4

кадър: Гугъл мапс

300 допълнителни паркоместа предстои да бъдат изградени в „Чайка“ до 6 месеца. 177 от тях ще бъдат по бул. „Ал. Стамболийски“, а останалите ще са в района на пазарчето. Това каза зам.-кметът Димитър Кирчев. Той участва на заседание на комисията по обществен ред и безопасност на движението, където бе разискан въпросът за въвеждането на „зелената зона“, пише "Морето".

Инициативният комитет от квартала, обявил се против включването на района в обхвата на зоната, за пореден път представиха мотивите си. Според тях готвените места са крайно недостатъчни и ще ги лишат от възможността да паркират пред домовете си или изобщо да намерят къде да спрат. Освен това са нужни паркинги, които да служат за гостите на квартала.

Тодор Балабнов от ГЕРБ изрази съмнение, че Общината има правна и техническа възможност да въведе платеното паркиране в тази част на града. Освен това според него от самото начало липсва диалог на администрацията с живущите там.

Павел Раличков от БСП също заяви, че въвеждането на зоната в сегашния момент и при сегашните обстоятелства не е правомерно. Според него първо трябва да се осигурят достатъчно места и паркинги и едва след това да се пристъпи към действие.

Зам.-кметът Илия Коев коментира, че на практика зоната осигурява около 3000 места, а домакинствата в квартала са около 4500. Допълни, че няма официална информация колко точно са автомобилите на живущите с постоянен адрес в „Чайка“. От администрацията считат, че зоната ще помогне за това колите да слязат от тротоарите и да излязат от зелените площи.

Обсъждането на проблема по време на комисия не доведе до съществен резултат.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
MrBean (преди 5 минути)
Рейтинг: 193370 | Одобрение: -1930
Тоест трябват огромни подземни паркинги, просто и на 2 етажа не става. И както  на Елените кой е издавал разрешителни за строеж? Колко мангизи пълнят хазната на общината от жителите на Варна,но е по-лесно да биеш брашнения чувал!
2
0
kris (преди 24 минути)
Рейтинг: 521476 | Одобрение: 96641
А 300 ще стигнат ли, или да паркират на два етажа.....?!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
kjk (преди 30 минути)
Рейтинг: 149314 | Одобрение: 16604
Каато ги изградят тогава да въвеждат зелената зона!!!;)Намусен:errm:За друго пари няма,за това веднага намериха???;)Болест:errm:
0
0
MrBean (преди 52 минути)
Рейтинг: 193370 | Одобрение: -1930
А до 3000???

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама