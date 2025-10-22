Изграждат 300 паркоместа във варненския квартал "Чайка" до 6 месеца

кадър: Гугъл мапс

300 допълнителни паркоместа предстои да бъдат изградени в „Чайка“ до 6 месеца. 177 от тях ще бъдат по бул. „Ал. Стамболийски“, а останалите ще са в района на пазарчето. Това каза зам.-кметът Димитър Кирчев. Той участва на заседание на комисията по обществен ред и безопасност на движението, където бе разискан въпросът за въвеждането на „зелената зона“, пише "Морето".

Инициативният комитет от квартала, обявил се против включването на района в обхвата на зоната, за пореден път представиха мотивите си. Според тях готвените места са крайно недостатъчни и ще ги лишат от възможността да паркират пред домовете си или изобщо да намерят къде да спрат. Освен това са нужни паркинги, които да служат за гостите на квартала.

Тодор Балабнов от ГЕРБ изрази съмнение, че Общината има правна и техническа възможност да въведе платеното паркиране в тази част на града. Освен това според него от самото начало липсва диалог на администрацията с живущите там.

Павел Раличков от БСП също заяви, че въвеждането на зоната в сегашния момент и при сегашните обстоятелства не е правомерно. Според него първо трябва да се осигурят достатъчно места и паркинги и едва след това да се пристъпи към действие.

Зам.-кметът Илия Коев коментира, че на практика зоната осигурява около 3000 места, а домакинствата в квартала са около 4500. Допълни, че няма официална информация колко точно са автомобилите на живущите с постоянен адрес в „Чайка“. От администрацията считат, че зоната ще помогне за това колите да слязат от тротоарите и да излязат от зелените площи.

Обсъждането на проблема по време на комисия не доведе до съществен резултат.

