Изписаха от болницата българския полицай, прострелян по време на акция в САЩ

Снимка: Facebook/Atlantic County Sheriff's Office

Християн Иванов, който работи като полицай в САЩ, е бил изписан от болницата в Атлантик Сити, щата Ню Джърси. Това съобщиха от Българо-Американската Полицейска Асоциация на официалната им Фейсбук страница.

„Сега той ще започне дълъг период на рехабилитация с екип от лекари в специализиран център. Нека всички му пожелаем бързо и пълно възстановяване!“, споделиха от организацията и благодариха за подкрепата.

Иванов беше прострелян по време на полицейска операция в Атлантик Сити, щата Ню Джърси. Инцидентът стана на 2 юни около 15:00 часа местно време, докато служителите на реда са изпълнявали заповед за обиск в района на 100-ия блок на авеню Норт Флорида.

Иванов, който е сержант в специализирано полицейско звено, е бил ранен по време на престрелка със заподозрян. При инцидента е пострадал и втори полицай, чиито наранявания не се определяха като животозастрашаващи, за разлика от тези на български полицай.

Християн Иванов е повишен в сержант през 2023 г. и е добре познат сред колегите си със своята смелост, професионализъм и отдаденост на службата.

„Окуражаващо беше да се види как толкова много служители на службите за спешно реагиране се събраха, за да отдадат почит на напредъка на този смел полицай по пътя му към възстановяването“, написаха от Шерифската служба на окръг Атлантик, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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