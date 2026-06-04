Израел Кац: Ще продължим операциите си в Ливан въпреки примирието

Пиксабей

Израел ще продължи операциите си в Южен Ливан засега и ливанските жители, принудени да напуснат домовете си от Израел, няма да могат да се върнат, заяви министърът на отбраната Израел Кац, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Коментарите му дойдоха ден след като Ливан и Израел заявиха, че са се споразумели да приложат примирие по време на преговорите във Вашингтон.

Сделката зависи от прекратяване на огъня от страна на военната групировка "Хизбула".

В изявление Кац заяви, че войските ще останат в т.нар. зона за сигурност в Южен Ливан, включително в района на замъка Бофорт – 900-годишна крепост, която израел превзе в събота.

Той заяви, че Израел ще продължи да "разрушава терористичната инфраструктура в района", като Израел има "свобода на действие, подкрепена от Съединените щати, да нанесе удари в Бейрут в отговор на атаки срещу израелски населени места и територия".

Ливан и Израел се споразумяха вчера за ново, подкрепено от САЩ, примирие в Ливан. Те бяха се споразумяли по-рано за прекратяване на военните действия през април, което след това беше удължено през май, но насилието продължи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!