Израел отвори "Железният Купол": Дронове ловят стотици ракети във въздуха преди да ударят Тел Авив

Кадри показват как израелски дронове прихващат стотици ракети изтреляни към Тел Авив и ги спират във въздуха.

Това е т.нар. система "Железен купол".

От външно министерство на Израел излязоха със съобщение:

"Терористите на Хамас инициираха нощ на кръвопролития в южния и централния Израел, изстрелвайки десетки ракети, които причиниха смъртни случаи, множество наранявания и изпратиха милиони деца, жени и мъже в бомбоубежища. Израел ще направи всичко възможно, за да защити своите граждани от преднамереното насочване на Хамас към цивилни."

Засега в българското посолство в Израел не са постъпвали сигнали за пострадали българи, съобщи посланикът ни там Румяна Бъчварова пред bTV.



„Посолството работи и през нощта – има отворени телефони. Всеки, който иска да се свърже с нас, може да го направи“, добави тя.

„Тук всяко семейство, всеки дом има скривалище – помещение, в което може да се скрие. През тази нощ имаше информация, че доста хора са ги използвали. Проблемът остава през деня, защото придвижването през улиците също крие потенциален риск, никой не знае кога може да бъде следващият обстрел. Заедно с „Железния купол“ – системата, която унищожава изстреляните ракети, и на практика повсеместното разположение на такива скривалища, мисля, че гражданите са защитени“, коментира още посланикът ни.

Районът на Тел Авив беше подложен на ракетен обстрел снощи - втори от началото на поредния конфликт между Израел и палестинската групировка „Хамас“, която контролира ивицата Газа.

Общо 480 ракети са били изстреляни срещу Израел от началото на конфликта. Израелските удари - извършвани от поне 80 бойни самолета, доведоха до разрушение на 13-етажен блок с офиси на „Хамас“, предаде Топ Новини.

Броят на жертвите от двете страни е най-малко 40 - 35-ма палестинци и 5-ма израелци, предаде „Ройтерс“. Израелският премиер Бенямин Нетаняху се зарече „Хамас“ и друга групировка в Газа - „Ислямски джихад“, да платят скъпо за войнствените си действия.

Лидерът на „Хамас“ Исмаил Хания заяви, че ислямистите са „готови“ да отговорят, ако Израел ескалира насилието. „И ако иска да спре, също сме готови“, каза Хания, цитиран от „Франс прес“ и БНР.

