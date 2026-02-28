Израелски медии: Аятолах Али Хаменей вероятно е убит или е тежко ранен

Кадър Нова тв

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей вероятно е загинал при израелски удар по-рано днес, съобщи телевизия Channel 12, позовавайки се на неназовани източници от израелската администрация. Според медията има "нарастващи индикации" в тази посока. Официално потвърждение на информацията няма, подчертава "Times of Israel", цитира БГНЕС.

Минути по-рано Channel 12 съобщи, че израелската оценка е, че Хаменей "най-малкото е ранен". Телевизията уточни, че заключението не се основава на сателитните изображения на разрушения президентски комплекс, а на информация от неназовани източници.

По информация на медията се очаква Хаменей да направи обръщение в близко време, като според телевизионния репортаж, ако такова обръщение бъде излъчено, е възможно то да е записано предварително.

Channel 12 допълва, че днешните удари са причинили "много сериозни щети" на ръководството на иранския режим и на неговото военно командване, информира БГНЕС.

Държавната израелска телевизия "Кан" съобщи, че няма връзка с Хаменей и състоянието му остава неизвестно.

С голяма вероятност се смята, че са убити иранският министър на отбраната Амир Насирзаде и командирът на Революционната гвардия Мохамед Пакпур.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!