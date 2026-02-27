реклама

Израелски туристи са жестоко бити на лифта в Банско

27.02.2026 / 21:30 2

Кадър Х

Група израелски евреи бяха нападнати жестоко в курорта България, след като един от тях беше чут да пее еврейска песен. Това разказа член на семейството в публикация X, към която има и видео. 

"Един израелец небрежно си пееше "Тел Авив я хабиби Тел Авив". Мъж (местен или чужденец) веднага се приближи, извика "Майната му, Тел Авив" и нанесе силен удар с рамо в лицето на израелца", гласи публикацията, предаде Днес.бг. 

Когато приятели и други израелци се намесили, за да разделят нападателя и да деескалират обстановката, избухнало сбиване.

"След това един от нападателите ритна баща ми (който се опитваше да успокои ситуацията) директно в лицето със ски обувка. Бащата ми сега е хоспитализиран със сериозни фрактури на черепа и синусите", се казва още в публикацията. 

Семейството изрично го нарича преднамерена антисемитска атака, предизвикана единствено от чуване на иврит и израелска песен.

България има горда история на спасяване на своите евреи по време на Холокоста, което прави тези атаки особено болезнени.

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 11 минути)
Рейтинг: 577642 | Одобрение: 110512
Спасяването им е била груба грешка....Сега им ядем мръсотията....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
kjk (преди 32 минути)
Рейтинг: 186420 | Одобрение: 19545
Богопомазаните ги наритали, може палестинци да са или иранци!!!;):errm:Намусен

