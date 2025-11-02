КАТ: 3700 фиша и акта само за ден

кадър: Нова тв

Четиридневната ваканция за учениците около Деня на будителите доведе до засилен трафик по пътищата в страната и даде старт на традиционната акция на "Пътна полиция" - "Зима". Само за първия ден на проверките са установени хиляди нарушения, като са съставени над 3700 фиша и акта. Според данните, представени от комисар Мария Ботева, заместник-директор на "Пътна полиция", резултатите са показателни.

"Само за 1 ноември имаме повече от 18 000 проверки, като са проверени повече от 9 000 пътни превозни средства, повече от 6 000 водачи, 970 пътници и над 1 134 пешеходци", съобщи комисар Ботева. В резултат на тези проверки са съставени над 3 700 фиша и акта за установени административни нарушения.

Първата десетдневка на акция "Зима" е насочена основно към най-уязвимите участници в движението. "Акцентът е към велосипедистите, към водачите на индивидуални електрически превозни средства, пътните превозни средства с животинска тяга", уточни комисар Ботева. Тя добави, че се следи и за техническата изправност на автомобилите, включително състоянието на гумите. Въпреки че законовото задължение за шофиране със зимни гуми влиза в сила от 15 ноември, полицаите вече проверяват дълбочината на протектора и цялостта на гумите, предава Нова тв.

Най-честите нарушения, които водачите допускат, са свързани с неправилни маневри и отнемане на предимство, освен превишената скорост. Комисар Ботева обърна внимание, че и пешеходците често създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Във връзка с почивните дни се очаква засилен трафик до края на деня, особено по автомагистралите и входно-изходните артерии на големите населени места. Статистиката показва, че най-рисковите дни за пътуване с повишен брой произшествия са петък, четвъртък и понеделник, поради което от "Пътна полиция" призовават за повишено внимание от страна на всички участници в движението.

