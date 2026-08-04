КРС и КЗП погнаха "Еконт"

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Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) ще сезира Комисията за защита на потребителите (КЗП) за извършване на проверка относно наличието на обективни икономически фактори, които обосновават обявеното от 1 август 2026 година увеличение на цените на куриерските услуги от "Еконт Експрес“ АД, съобщават от КРС.

В КРС е постъпило уведомително писмо от "Еконт Експрес“ АД, че считано от 1 август 2026 година се увеличават цените на основните куриерски услуги, но в него не са приложени данни и доказателства за наличието на обективни икономически фактори, обосноваващи това увеличение, обясняват от регулатора.

В края на юли от куриерската фирма "ЕКОНТ" заявиха намеренията си за увеличаване на таксите си с между 8 и 11%. От компанията обясниха, че година и пет месеца не са пипали цените, но обосноваха ръста с разходите си за труд, държавна CO₂ такса и общата инфлация.

ФОКУС публикува часта от съобщението, свързана с цените на услугите:

Не вдигаме всичко с един процент. Промяната следва проста логика: колкото повече транспортен ресурс изисква една услуга, толкова по-голяма е корекцията. За да е напълно прозрачно, ето какво означава това за най-честите пратки:

(Примерите са за услуги с начин на доставка от/до врата, без включена такса Пътни условия)

Документална пратка (до 0,5 кг): +6% (+27 евроцента)

Колетна пратка до 1 кг: +8% (+44 евроцента)

Колетна пратка 1-2 кг: +8% (+52 евроцента)

Колетна пратка 2–5 кг: +8% (+64 евроцента)

Колетна пратка 5–10 кг: +8% (+92 евроцента)

Колетна пратка 15–20 кг: +8% (+1,41 евро)

Колетна пратка 20–50 кг: +9% (+1,59 евро база, +4 евроцента/кг)

Непалетизирана 50–1000 кг: +10% (83 евроцента база, +4 евроцента/кг)

Нестандартни / обемни пратки и карго палет: +11% (по коефициент)

Допълнителни услуги (Точен час, Съботна доставка, Обратна разписка): +4% (+6 евроцента, +6 евроцента, +10 евроцента)

Какво остава без промяна:

За да продължим да подкрепяме растежа на онлайн търговията, оставяме процентните такси за следните услуги без никаква промяна:

Наложен платеж (в брой и електронно) – 2,90% / 1,45%

Обявена стойност – 0,29%

Отстъпка за Еконтомат – 10% (50% при същия Еконтомат)

Редактор "Екип на Петел",

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