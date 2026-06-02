КУБ показа разрешение от община Варна за изработване на ПУП за застрояване на Баба Алино

Кадър КУБ

КУБ публикува разрешителните за проектите Forest Club и Arcanum в защита на своята правна позиция.

„КУБ Корпорация“ обяви официалното публикуване на пакети от документи, които проследяват детайлната хронология около реализацията на инвестиционните проекти Forest Club и Arcanum. В разпространените материали се съдържат точните дати на подаване на заявленията към регулаторните органи и сроковете, в които са били издадени съответните разрешения за строеж и съгласувателни процедури в миналото.

Настоящото представяне на документите има за цел да направи публично достояние разликата между предходните и текущите административни практики. От компанията посочват, че към момента се наблюдава необосновано забавяне в обработката на текущите им преписки, което влиза в противоречие с установения законов ред.

Според представената документация всички досегашни фази на проектите са реализирани в пълно съответствие с действащото българско законодателство, като за всяка дейност са налични изискуемите по закон актове. В официалното си изявление ръководството на дружеството подчертава, че дейността им е изцяло легитимна, а инфраструктурните подобрения, изграждането на нови пътища и преките инвестиции носят икономически ползи за региона, посочва Варна утре.

В тази връзка се поставя въпросът какви са причините за забавянето на текущите съгласувателни процедури и кои субекти имат интерес от спирането на регионалното развитие.

"Остава открит въпросът: на кого пречат развитието, новите пътища, подобрената инфраструктура и инвестициите в района?", питат те.

От „КУБ Корпорация“ декларират категорична увереност в своята правна позиция и обявиха, че ще продължат да предоставят факти и документални доказателства пред обществеността в подкрепа на своите аргументи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!