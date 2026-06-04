КУБ са изкупували земята на Баба Алино от 2022 до 2024 година
Булфото
От КУБ изпратиха съобщение до медиите.
Публикуваме го без редакция:
Поради засиления медиен интерес към строителния проект на
Forest Club, ръководството на компанията публикува следната информация:
Уважаеми колеги,
Преди всичко бихме искали да се извиним на медиите и гражданите, че не успяхме да отговорим на всички получени през последните дни въпроси.
В момента дейността на компанията е блокирана от мащабни проверки. Нашият екип е изцяло ангажиран със събирането, систематизирането и предоставянето на
компетентните органи на пълния обем документация, с която сме работили. Това изисква време и концентрация, но е наш приоритет. Ние съдействаме пълноценно на всяка инспекция и ще продължим да го правим.
Осъзнаваме, че тези административни спорове включват реални хора – семейства, закупили жилища в проекта със собствени средства и по силата на съществуващи договори. Затова компанията е сформирала екип от независими експерти, които ще съдействат за разрешаването на този въпрос. Нашата цел е да не оставяме купувачите сами да се справят с бюрократичната система и да им осигурим достъп до адекватна правна защита.
Също така смятаме, че е необходимо да направим няколко конкретни уточнения относно самия парцел.
Баба Алино не е „гора“ в традиционния смисъл на думата, нито е защитена зона. Тези парцели са частна собственост, закупени от компанията изключително законно между 2022 и 2024 г.
Всички документи се преглеждат от компетентните органи и сме уверени, че това окончателно ще изясни правния статут на земята.
Ще продължим да информираме обществеността за всеки следващ етап от тази ситуация.
Редактор "Екип на Петел",
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