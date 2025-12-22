реклама

Кадри от катастрофата във Варна: БМВ е излетяло на тротоара, има убити

22.12.2025 / 15:55 1

Булфото

За двама или трима убити говорят очевидци на мястото на тежката катастрофа на улица "Дрин" във Варна.

От полицията още не посочват броя на убитите.

БМВ с варненска регистрация е излетяло на тротоара и ги е помело.

Шофьорът е жив и е откаран в болница без сериозни травми.

На мястото има полиция, пожарна и линейка.

По последна информация убитите са мъж и жена.

Улицата е отцепена.

Катастрофата е станала малко преди 15 часа.

 

