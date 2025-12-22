Кадри от катастрофата във Варна: БМВ е излетяло на тротоара, има убити
За двама или трима убити говорят очевидци на мястото на тежката катастрофа на улица "Дрин" във Варна.
От полицията още не посочват броя на убитите.
БМВ с варненска регистрация е излетяло на тротоара и ги е помело.
Шофьорът е жив и е откаран в болница без сериозни травми.
На мястото има полиция, пожарна и линейка.
По последна информация убитите са мъж и жена.
Улицата е отцепена.
Катастрофата е станала малко преди 15 часа.
