Мъж, приличащ на Дугин се вижда на мястото. "Убивайте, убивайте, убивайте. Няма друг начин", казваше главния идеолог на "евразийството" и "многополюсния свят" Александър Дугин за Украйна.

"Да, много тежко събитие, познавах Дария лично. Даша дойде на едно голямо дискусионно събитие, защото "Традиции" е фестивал, но не в класическата си форма, а е дискусия за актуалните тенденции в културната, музикалната, филмовата, литературната сфера. Аз самият бях там", каза Краснов. "Близо до село Болшие Вяземи е избухнала детонация, колата се е запалила веднага, изцяло е била обхваната от пламъци, тя е загубила контрол, защото е карала с висока скорост и е излетяла на отсрещната страна на пътя", разказа той, предаде БТА.

"Това е колата на баща ѝ, Даша кара друга кола, но днес тя караше неговата кола, а Александър Гелиевич пътуваше по друг начин. Той се върна и беше на мястото на трагедията. Доколкото разбрах, мишена е бил пряко Александър Гелиевич, а може би и двамата", добави още Краснов.

"Убивайте, убивайте, убивайте. Няма друг начин", казваше Александър Дугин за Украйна. Той самият е родом от Полтава и твърди, че ще се срамува от украинската кръв във вените си, "докато не бъдат премахати с въоръжено въстатие гнидите в Киев или не бъзе изравнена със земята ялата страна", припомня Дневник

Той е 60-годишен съветски и руски философ, политолог, социолог, преводач. Наричан е "мозъкът на Путин" и е автор на проекта за евразийска държава, който на практика представлява имперско възстановяване на СССР, ако трябва - с военна сила. Ръководител е на Центъра за консервативни изследвания и основател на Международното евроазийско движение в Русия. Дугин е идеолог на неоевразийството - течение в руския консерватизъм, което призовава към създаване на свят с повече полюси, обединяване на "евразийското пространство" (Русия, Европа и Близкият Изток) в противовес на англосаксонските страни (САЩ и Канада, Великобритания и Ирландия, Австралия и Нова Зеландия).

Дугина бе санкционирана миналия месец от Великобритания. Баща ѝ, един от възродилите идеята за "Руския свят", е обект на санкции на САЩ, ЕС и Канада след анексирането на Крим през 2014 г.

От години той e водеш идеолог на съвременния руски империализъм и обяснява как с военна сила ще бъдат върнати под властта на Москва бившите съветски републики, а за войната в Украйна - че всичко на изток от линията Одеса-Харков ще стане отново част от Русия.

Възпитаничка на Философския факултет на Московския държавен университет през 2015 г., Дугина работеше като "международен наблюдател" на т.нар. Международно евразийско движение, основано от Александър Дугин. Активно подкрепяше нахлуването в Украйна. Под фамилията Платонова редовно участваше като "експерт" в руската пропаганда по държавните телевизии.

През юли посети завод "Азовстал" в окупирания украински град Мариупол, откъдето предаваше, че било пълно с русофобска литература и "като поседиш с нея един чесец, ставаш русофоб". "Там има гнила атмосфера, спарен въздух, Обяснението е, че в това подземие има дух, енергия. Бункерите тук са превърнати в идеологически хъб".

