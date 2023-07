Кадри от взривения Кримски мост, килнат е на една страна

Кадър Телеграм

Кримският мост е повреден от взрива днес.

Части от него са наклонени силно на една страна.

Мъж и жена загинаха при взрива, дъщеря им е тежко ранена.

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви, че "наблюдава с интерес" как "един от символите на режима на Путин за пореден път не издържа на военното натоварване". По този начин говорителят на СБУ Артьом Дехтяренко коментира най-новия удар по Кримския мост, без да дава допълнителни подробности. Съветникът на ръководителя на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Михайло Подоляк - пък заяви, че "всички незаконни конструкции, използвани за доставка на руски инструменти за масови убийства, са краткотрайни - независимо от причините за унищожаването", предаде Актуално.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обвини Украйна, че е извършила атака срещу моста, свързващ Русия с Крим, предаде Ройтерс. Според нея атаката е осъществена със съдействието на САЩ и Великобритания.



Ройтерс уточнява, че Захарова не е представила доказателства в подкрепа на твърденията си.



САЩ и Великобритания са отговорни за една терористична държавна структура", каза Захарова.



Поставеният от Русия председател на кримския парламент Владимир Константинов пръв съобщи, че е извършена атака срещу Кримския мост, при която са загинали двама души.

Нощната атака на Кримския мост е специална операция на Военноморските сили на украинските въоръжени сили и Службата за сигурност на Украйна (СБУ), твърдят източници от СБУ пред РБК-Украйна, както и пред "Украинска правда". Киев не е поел официално отговорност. Ръководителят на украинското разузнаване Кирило Буданов заяви, че Кримският мост е "излишна конструкция"



"The bridge was attacked with the help of surface drones. It was difficult to reach the bridge, but in the end it was possible to do it," stated allegedly an unnamed source in the Security Service of #Ukraine to RBC-Ukraine. pic.twitter.com/AQ597Vv3gj