Кадри показват смайващ детайл с летящата кола в София

15.08.2025 / 11:45 1

Виктор И. изобщо не е натиснал спирачката преди да се забие в прозореца на автобус от градския транспорт. Това става ясно от видео от катастрофата, в което "24 часа" разполага.   

На кадрите, заснети от светофарна камера, се вижда как 21-годишният Илиев прелита с бясна скорост, а колата му отскача и изхвърча от бордюра на трамвайната спирка на кръстовището на бул. "Константин Величков" и бул. "Възкресение".

Burton (преди 17 секунди)
Рейтинг: 28918 | Одобрение: 3748
за съжаление малгалът ще научи по трудния начин и на много висока цена, че да си олигофрен е опасно.
kris (преди 3 минути)
Рейтинг: 494247 | Одобрение: 90277
Тоя дерибей даже е влязъл в насрещното....Баси и идиота....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

