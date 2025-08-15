Кадри показват смайващ детайл с летящата кола в София

Кадър 24 часа

Виктор И. изобщо не е натиснал спирачката преди да се забие в прозореца на автобус от градския транспорт. Това става ясно от видео от катастрофата, в което "24 часа" разполага.

На кадрите, заснети от светофарна камера, се вижда как 21-годишният Илиев прелита с бясна скорост, а колата му отскача и изхвърча от бордюра на трамвайната спирка на кръстовището на бул. "Константин Величков" и бул. "Възкресение".

Видеото вижте в https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21110844

