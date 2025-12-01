Кадри с дрон: Ето как се е случило Съединението на България
Кадър Фб
Невероятни кадри с дрон показа Димитър Иванов - Капитана.
Ето какво пише той:
"Днес е един от онези моменти, в които разбираш как са се случили съединението, освобождението и сме се задържали на белия свят цели 1300 години!
ЗАЕДНО!"
