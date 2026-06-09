"Калашниците": Васил Филипов не е част от групата ни от години

Кадър Бг он ер

Съдът остави за постоянно в ареста един от шофьорите, предизвикал тежката катастрофа на "Челопешко шосе" с 4 жертви.

Тъй като мъжът също пострада в инцидента, заседанието се проведе в болница "Пирогов", където той е настанен за лечение.

Кои са Калашниците?

Часове след фаталната катастрофа - имената на шофьорите Траян и Васил Филипови бяха свързани с така наречената група на "Калашниците".

Срещаме на мястото на инцидента човек, който се представя за част от групата.

"Ние сме от група "Калашниците" и искаме само да кажем, че нямаме нищо общо с този случай. Да спрат хората да ни намесват, защото ние нямаме нищо общо. Да, Васил е наш брат, ние сме израснали заедно, от един квартал сме, но той не е от групата от три години", подчерта пред Bulgaria ON AIR мъжът.

По думите му случаят е трагичен и групата не оспорва факта, че Васил Филипов е виновен.

Според мъжа, който не се представи по име, групата му работи легално и няма незаконна дейност.

За "Калашниците" се знае, че са група, която живее във и около кв. Ботунец. Представителите ѝ се свързват с престъпна дейност, извършвана с години.

Съдът остави в ареста един от обвиняемите за катастрофата на "Челопешко шосе"

След незаконната гонка, довела до инцидента на "Челопешко шосе", МВР ще разследва дейността им.

"В момента се провеждат мащабни действия не само по отношение на тази група, но и на всички лица на територията на страната, замесени в подобни практики или демонстриращи висок стандарт на живот, без съответните доходи", заяви шефът на МВР Иван Демерджиев.

"Очаквайте резултатите - те ще бъдат бързи и категорични. Това, което е било назад, не е най-важното. Важно е да не допускаме подобни практики да продължават", посочи още вътрешният министър.

Демерджиев се закани, че полицията ще разследва и други групи, които демонстрират луксозен начин на живот, без да има официални данни за това.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!