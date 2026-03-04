Камен Алипиев: Беше ми ужасно трудно, след като разбрах за Малена

Кадър Нова Тв

Днес една новина разтърси мнозина у нас. Преди часове беше обявено за тежкия инцидент с една от най-добрите млади спортистки Малена Замфирова.

Националката е била ударена в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист. Вследствие на удара Малена е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница. Медиците са извършили по спешност няколко операции с цел стабилизирането на сноубордистката, предаде по-рано Бтв спорт.

Тази вечер се очаква Малена да бъде преместена със специализиран транспорт до клиника в Австрия, където да продължи лечението си.

Инцидентът се е случил в равната зона до начална станция на лифта под ски пистата, в така наречената “безопасна зона”. Наоколо е имало много деца и други туристи.

"Нека всички се молим за бързото възстановяване на нашето момиче.", написаха от родната федерация по ски.

Съвсем логично мнозина споделиха съпричастност към случая. Един от тях бе и спортният журналист Камен Алипиев.

Ето какво написа Кедъра:

Беше ми ужасно трудно да коментирам мач от баскетболното първенство, след като разбрах за ужасния инцидент в Шплиндерув Млин. Моля се всичко с Малена да бъде наред. Нека всички възможни богове да помогнат за пълно възстановяване!!!

