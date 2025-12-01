Камен Алипиев: Да се надяваме, че провокациите и бомбичките няма да убият енергията

кадър: Камен Алипиев, фейсбук

И популярният водещ и журналист Камен Алипиев излезе с коментар за протеста тази нощ.

Ето какво обяви той:

Сега големите медии ще обяснят как лумпени са чупили по улиците, а не как десетки хиляди излязоха по улиците, за да протестират срещу окупираната държава. Да се надяваме, че провокациите и бомбичките няма да убият енергията на младите!

П.П.: засега се справят. БНТ пуснаха интервюта с истински протестиращи!

