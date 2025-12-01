реклама

Камен Алипиев: Да се надяваме, че провокациите и бомбичките няма да убият енергията

01.12.2025 / 23:00 1

кадър: Камен Алипиев, фейсбук

И популярният водещ и журналист Камен Алипиев излезе с коментар за протеста тази нощ.

Ето какво обяви той:

Сега големите медии ще обяснят как лумпени са чупили по улиците, а не как десетки хиляди излязоха по улиците, за да протестират срещу окупираната държава. Да се надяваме, че провокациите и бомбичките няма да убият енергията на младите!

П.П.: засега се справят. БНТ пуснаха интервюта с истински протестиращи!

 

Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 31814 | Одобрение: 3969
к'ва енергия, пич? За какво, какво следва след това? Ти си типичния пример за либерален лицемер. Нямаше проблеми да заемаш длъжност изискваща съответна диплома, каквато ти нямаш, рева като те уволниха заради това, но сега ръсиш умнотии... Лицемер!

