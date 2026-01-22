реклама

Камион с прасета се е запалил на пътя между Хасково и Димитровград

22.01.2026 / 18:25 2

снимка Булфото

Камион с прасета се е запалил на пътя между Хасково и Димитровград.

Инцидентът е станал в района на крайпътно заведение. По предварителна информация камионът е превозвал 178 прасета, предназначени за кланица, съобщи Нова тв.

Причината за пожара се предполага, че е техническа неизправност в спирачната система на автомобила. На място веднага са пристигнали екипи на пожарната, които обливат камиона с вода, за да не се разпространи огънят.

Животните ще бъдат прехвърлени в друг товарен автомобил, а движението по пътя остава без ограничения.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 23 минути)
Рейтинг: 174748 | Одобрение: 18793
Феновете на Прасчо отивали в парламента да им покаже изложбата за разглобката!!!;)НамусенАнгелче
0
0
kris (преди 25 минути)
Рейтинг: 563228 | Одобрение: 106993
Пеевски там ли е бил....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама