снимка Булфото

Камион с прасета се е запалил на пътя между Хасково и Димитровград.

Инцидентът е станал в района на крайпътно заведение. По предварителна информация камионът е превозвал 178 прасета, предназначени за кланица, съобщи Нова тв.

Причината за пожара се предполага, че е техническа неизправност в спирачната система на автомобила. На място веднага са пристигнали екипи на пожарната, които обливат камиона с вода, за да не се разпространи огънят.

Животните ще бъдат прехвърлени в друг товарен автомобил, а движението по пътя остава без ограничения.

