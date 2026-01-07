Кънчо Стойчев продаде 5-звездния хотелски комплекс "Зорница" на "Изи Кредит"

Кадър Зорница

Социологът Кънчо Стойчев е продал изцяло петзвездния хотелския комплекс “Зорница фемили естейтс” в село Зорница, край Мелник. Купувач е дружество в обкръжението на съседната винарска изба – AYA Estate Vineyards. Сделката е осъществена в началото на декември 2025 г., а на 12 декември 2025 г. е вписана и в Търговския регистър.

Преди няколко месеца Стойчев излезе и от друга собственост - "Галъп интернешънъл Болкан" , където бе съсобственици с Андрей Райчев.

Новият собственик на “Зорница фемили естейтс” ЕАД е дружеството “Мениджмънт Файненшъл Груп” АД, което е в групата на “Изи Кредит”, показва справката в Търговския регистър. В Съвета на директорите са влезли Неделчо Спасов, Станимир Василев и Ирена Гергова – Спасова, от него излиза Кънчо Стойчев. Спасов и Василев притежават и винарската изба AYA Estate Vineyards, която е в съседство, и която беше открита официално през септември миналата година, посочва специализираното издание Travel News.

"Двата обекта: "Зорница фемили естейтс" и AYA Estate Vineyards, се обединяват", коментира сделката Ирена Спасова, но не уточни цената на сделката пред изданието.

Спасова уточнява, че са закупили от Кънчо Стойчев хотела, лозята, земеделските земи, фермите и оранжериите на територията на "Зорница фемили естейтс". На терена единствено остава собственост на Стойчев фамилната къща край езерото.

Новите собственици предвиждат ремонт на хотела и вилите.

"Няма да правим нищо шоково, а идеята е да подобрим базата и да повишим качеството на предлаганите услуги", казва Ирена Спасова. Тя допълни, че за тях е приоритет и номер едно цел - съхранение на природата, както запазване на редовните клиенти и увеличаване на посещаемостта.

"Зорница фемили естейтс" е част от международната хотелска верига за луксозни имения - Relais & Châteaux. Комплексът наподобява на имение в Тоскана, като се състои от живописни каменни постройки с дървени греди, червени тухли и артистичен дизайн, които определят интериора на луксозните вили и бутиков хотел. Предлага 360-градусова панорамна гледка към заобикалящите лозови масиви, пясъчните скали на Мелник и планински върхове.

"Зорница фемили естейтс" разполага с бутиков хотел, който се състои от 16 джуниър и супериорни джуниър суита. Отделно има 6 вили, плюс 2 нови, предлагащи изискан уют и изчистен, но артистичен дизайн. Състоят се от студио, баня и просторна тераса с прекрасна панорамна гледка. От двете нови вили - едната е с две, а другата огромна - с три спални. Във всяка вила има камина, която внася топъл полъх на романтика през студените месеци.

В комплекса има 2 ресторанта, СПА център, винарна, еко ферма, оранжерии, зеленчукови и овощни градини.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!