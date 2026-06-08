Кандев с емоционално видео: Сигурен съм, че някъде отгоре баща ми се гордее с мен

Кадър Фейсбук, Г. Кандев

Георги Кандев публикува емоционално видео часове след като обяви, че напуска МВР.

"Нашата професия е такава, че ние работим непрекъснато с хора и всеки фалш и лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата, на униформения полицай на улицата не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-ата секунда той те е разбрал кой си, какъв си и какво можеш, и какво не можеш. Така че това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и с душата си. Ако го има в тебе, хората ще те разберат", казва той.

Кандев споделя, че е второ поколение полицай.

"Баща ми беше така и им заявих с майка ми - бях войник, връщах се от Плевен, че ще кандидатствам в Симеоново. Баща ми започна: "Ти, нима не виждаш, аз не се прибирам, ще ти страда семейството цял живот. Всеки ден ще виждаш лоши неща, само с лошите ще се занимаваш." Но аз: не, благодаря! Аз съм го избрал. Това е моят път. Искам това. Когато ме приеха в Симеоново, той беше най-щастливият. И така се гордееше с мен до 2016 г., когато почина. И съм сигурен, че някъде отгоре... някъде отгоре се гордее с мен", допълва със сълзи в очите Георги Кандев.

"30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите. Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ", заявява той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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