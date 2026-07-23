Кандев след откриването на Наталия: Убеден съм, че извършителят ще понесе цялата строгост на закона

снимки: МВР

"Откриха Наталия! Детето вече е при семейството си. Убеден съм, че извършителят ще понесе цялата строгост на закона." Това написа във Фейсбук бившият и.ф главен секретар на МВР Георги Кандев след обявяването, че изчезналата на 30 юни Наталия вече е открита.

"Изказвам искрената си благодарност към всички колеги от МВР, участвали в издирването, към доброволците, към представителите на местната власт и към всеки, който допринесе с усилия, време и отдаденост за щастливата развръзка на този случай.", посочва Кандев.

Той е категоричен, че този успех още веднъж показа, че когато институциите и обществото действат заедно в името на една обща кауза, резултатите са налице.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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