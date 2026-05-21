Капитан Дончо: Аз съм най-наивният мъж! Сключих брак с млада украинка и пръснах 250 хиляди долара

Кадър Ютуб

Бургазлията Дончо Каличин разказа потресаваща история за брака си с украинка, която е на път да го съсипе. Той се страхува за живота си и за да предотврати бъдещите й действия, преглъща егото си и застава да говори пред камера, за да разкаже на какво е бил подложен, пише Флагман бг.

„Започвам с това, че пред вас най-вероятно стои най-наивният мъж, който някога сте срещали“, стартира разговора си Дончо, който се е пенсионирал като старши офицер на круизен кораб. Преди повече от 7 години той губи съпругата си след дълго и мъчително боледуване. Признава, че това е най-страшното - да видиш как любимият ти човек гасне пред теб и не можеш да му помогнеш.

„40 години съм работил по корабите, последните 25 години бях във водещи американски и европейски круизни компании, с много висок ранг, и като загубих съпругата си, седнахме един ден с дъщеря ми. Тя беше първият човек, който ми каза: Тате, все още си млад, има живот пред теб. Може да срещнеш жена, която да те подкрепя. Така аз направих нещо изключително глупаво - през интернет се запознах с украинска гражданка. Тя е с 14 години по-млада от мен. Другата ми глупост, която направих, е че съгласих да се оженя за нея“, разказа Дончо Каличин.

Романтичната авантюра бързо приключила. Докато той плавал с корабите и осигурявал охолен начин на живот на новата си жена, всичко било наред, но след като решил, че е време да се оттегли и да си почине, тъй като е спечелил достатъчно през живота си, започнали проблемите.

За пет години похарчил над 250 хил. долара, за да осигури най-доброто на жена си. В сумата са включени и бизнес начинанията ѝ, които постоянно се проваляли, до скъпи екскурзии и поддържане на високия ѝ стандарт на живот.

