Караджов каза за обмяната на евро в пощите

Подготовката в „Български пощи“ за обмяната на левовете в евро върви по план, съобщи пред журналисти вицепремиерът и министър Гроздан Караджов. Той присъства днес на откриването на учебната година във Висшето училище по телекомуникации и пощи, предаде БТА.

По думите му над 1000 служители на дружеството вече са преминали обучение, като процесът ще продължи с информационна кампания. Тя ще включва издаването на брошури за възможни измами по време на обмяната. Паралелно се изработват планове за съвместна работа с МВР, чиито служители ще бъдат в пощенските клонове през целия работен ден, за да осигурят сигурността на гражданите.

На интернет страницата на дружеството вече е създадена рубрика „Често задавани въпроси“. Според вицепремиера тя отразява теми, поставени от гражданите по време на стотици срещи с местните общности.

Гроздан Караджов подчерта, че е осигурена необходимата техника за броене на монети и банкноти, както и за проверка на тяхната автентичност. „Смятам, че в оставащите няколко месеца допълнително ще бъдат проиграни всички варианти“, допълни той.

