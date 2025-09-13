реклама

Караджов каза за обмяната на евро в пощите

13.09.2025 / 12:27 1

Подготовката в „Български пощи“ за обмяната на левовете в евро върви по план, съобщи пред журналисти вицепремиерът и министър Гроздан Караджов. Той присъства днес на откриването на учебната година във Висшето училище по телекомуникации и пощи, предаде БТА.

По думите му над 1000 служители на дружеството вече са преминали обучение, като процесът ще продължи с информационна кампания. Тя ще включва издаването на брошури за възможни измами по време на обмяната. Паралелно се изработват планове за съвместна работа с МВР, чиито служители ще бъдат в пощенските клонове през целия работен ден, за да осигурят сигурността на гражданите.

На интернет страницата на дружеството вече е създадена рубрика „Често задавани въпроси“. Според вицепремиера тя отразява теми, поставени от гражданите по време на стотици срещи с местните общности.

Гроздан Караджов подчерта, че е осигурена необходимата техника за броене на монети и банкноти, както и за проверка на тяхната автентичност. „Смятам, че в оставащите няколко месеца допълнително ще бъдат проиграни всички варианти“, допълни той.

 

Пешо от Виница (преди 1 час)
Рейтинг: 101582 | Одобрение: 31952
Български пощи-застинали в миналото и без переспектива да цъфнат и вържат. Даже плод зеленчук щяло да има в тях, а заплатите под минимума.Лелката ,която мирише на гнило ,седи зад прозорчето на "Колети и пратки",бавно плюнчи пърстта и се мъчи да щрака с едно пръстче по клавиатурата.Изчаках я чинно цели десет минути да напише едно редче,па после влязох отвътре и сам направих декларацията.Началник пощенския клон само се усмихна и ми кимна с очи...Боже,боже....Да не ви разказвам,как пратка от Тему стои или лежи цели три дни в РСЦ София и няма кой да я придвижи до Варна.То пък ,хеле като дойде във Варната седи и отлежава още три дни в склада..."Да свикне с морския въздух"-така кажува най-умната лелка в РСЦ Варна. 

