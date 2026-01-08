Карбовски: Мен лично Пеевски днес ми е по-симпатичен

Кадър Фб

Мартин Карбовски написа доста любопитен коментар.

Той направи сравнение между Делян Пеевски и кмета на София Васил Терзиев.

Ето какво пише Карбовски

Кого мразим повече днес?:)

Пишете в коментари. Мен лично Пеевски днес ми е по симпатичен. Утре - не знам.

Възможно ли е Пеевски да е виновен за боклука и снега? Допускам и тази теория. Но днес е ден за емоции.

Коментарите не закъсняха:

Тази неспирна опорка Пеевски е мафия, не е подплатена с нищо.

Той се опита да допринесе за стабилизиране на политическата система, като многократно подкрепяше правителството, за да могат нещо да свършат в полза на държавата.

Терзиев съсипа всичко, града е мръсен, въздуха е мръсен, все по- трудно се живее в София

А пък на мене ми е симпатичен, защото след толкова напъни на кого ли не този си стои стабилно на мястото.

Още го заобичайте, може той да е новият" благодетел"!

Вие ,надявам се, се шегувате, макар и тъпо!

