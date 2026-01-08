Карбовски: Мен лично Пеевски днес ми е по-симпатичен
Кадър Фб
Мартин Карбовски написа доста любопитен коментар.
Той направи сравнение между Делян Пеевски и кмета на София Васил Терзиев.
Ето какво пише Карбовски
Кого мразим повече днес?:)
Пишете в коментари. Мен лично Пеевски днес ми е по симпатичен. Утре - не знам.
Възможно ли е Пеевски да е виновен за боклука и снега? Допускам и тази теория. Но днес е ден за емоции.
Коментарите не закъсняха:
Тази неспирна опорка Пеевски е мафия, не е подплатена с нищо.
Той се опита да допринесе за стабилизиране на политическата система, като многократно подкрепяше правителството, за да могат нещо да свършат в полза на държавата.
Терзиев съсипа всичко, града е мръсен, въздуха е мръсен, все по- трудно се живее в София
А пък на мене ми е симпатичен, защото след толкова напъни на кого ли не този си стои стабилно на мястото.
Още го заобичайте, може той да е новият" благодетел"!
Вие ,надявам се, се шегувате, макар и тъпо!
