Кърлежите се завръщат по-агресивни от всякога

Пекселс

Пролетта е тук, температурите се покачват и… кърлежите се завръщат. И очевидно нямат време за губене.

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в Съединените щати кърлежите смучат повече кръв от обикновено. С официално започналия сезон на кърлежите, от април до октомври, посещенията в спешните отделения поради ухапвания от тези кръвосмучещи акари се увеличават драстично, според CDC. Този скок е счупил десетгодишен рекорд, дори преди да е отминал обичайният пиков период.

Тези цифри са тревожни, най-вече защото ухапването от кърлеж далеч не е безобидно. Кърлежите могат да предават множество заболявания, включително Лаймска болест, вирус Хартланд и петниста треска по Скалистите планини. Още по-любопитно е, че ухапването от някои видове може да предизвика и рядко състояние, причиняващо алергия към червено месо, наречено алфа-гал синдром, предава БГНЕС.

Кърлежите се срещат най-често под 1500 метра надморска височина, в гори, влажни храсти и висока трева в ливади и гори. Сега те се размножават дори в парковете и градините на големите градове . Дискретно, те се промъкват под дрехите ви, преди да изсмучат кръвта ви.

От 10 до 20% от кърлежите носят бактериите, отговорни за Лаймската болест, която може да бъде ефективно лекувана с антибиотици. Ако обаче не се лекува, може да доведе до възпалителни усложнения, засягащи ставите, нервната система или сърцето. Следователно увеличението на ухапванията от кърлежи далеч не е незначително, а изменението на климата е допринасящ фактор.

Постоянното повишаване на температурите поради глобалното затопляне позволи на кърлежите, които не обичат студа, но виреят в топло и влажно време, значително да разширят географския си ареал.

Още по-лошо е, че тези кърлежи постепенно оцеляват по-дълго през по-студените месеци. Следователно, кърлежите се срещат почти навсякъде, в райони, които обикновено са по-слабо засегнати, но също така и повече през зимата.

Как може да се предпазим?

Най-добрият начин е да носим дълги дрехи по време на разходки в гората или на друго място. Бърза проверка на дрехите ви след завръщане у дома и душ в рамките на два часа след тези екскурзии на открито биха могли да ви помогнат да се отървете от тях.

Препоръчително е кърлежът да се отстрани бързо с помощта на инструмент за отстраняване на кърлежи, като се правят кръгови движения, за да се избегне оставянето на главата му под кожата. След това дезинфекцирайте мястото и наблюдавайте за евентуални симптоми. Ако забележите кръгло зачервяване около ухапването или ако получите симптоми като треска, умора или мускулни или ставни болки, незабавно се консултирайте с лекар. Това е най-добрият начин на действие.

Редактор "Екип на Петел",

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