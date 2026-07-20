Каспаров: Докато Путин е в Кремъл, мирът е невъзможен

Колаж Ютуб

Гари Каспаров посочи една от основните причини, поради които войната в Украйна ще продължи дълго. Руският опозиционер и политик обърна внимание на факта, че около руския президент има сериозна група от хора, за които военните действия са се превърнали в доходоносен бизнес. Самият Путин не разполага с политически вариант за прекратяване на конфликта, без да обяви категорична победа, която да гарантира оставането му на власт.

Поради тази причина опозиционерът е убеден, че докато настоящият режим е в Кремъл, мирът е невъзможен.

Не бива да се вярва, че разрушаването на поредната рафинерия или унищожаването на самолет Ту-95 ще принудят руския лидер да вземе по-различни политически решения – неговите стъпки ще бъдат в точно обратната посока.

Своя анализ относно условията за реален край на сблъсъците руският опозиционер сподели в специално интервю за Анна Гопко в платформата YouTube.

Политикът е категоричен, че в близко бъдеще не трябва да се очакват мирни преговори, а по-скоро нова мобилизация и сериозна ескалация на фронта:

„Това е алгоритъмът на путинските действия. Всичко, което знаем за Путина, е, че той винаги повишава залозите. Напълно ясно е, че тези, които биха искали по някакъв начин да се споразумеят и да спрат войната временно, просто нямат необходимия ресурс.

Путин е твърде укрепен във властта към днешна дата. Без неговото ликвидиране нищо няма да се промени, а за това в момента никой няма нито ресурс, нито политическа воля.“

В същото време Каспаров обърна специално внимание на разликата между окончателен край на войната и временно примирие.

Според него същинският конфликт не може да приключи просто така, тъй като основната цел на Кремъл – пълното заличаване на Украйна като независима държава – все още не е постигната. Тази цел се заявява открито от самото руско ръководство.

В заключение политикът обобщи, че една война приключва едва тогава, когато изчезне самата причина за нейното избухване, пише Блиц.

В конкретния случай в основата на всичко стои имперската политика на Русия, която цели възстановяване на пълната руска доминация поне в Източна Европа, а ключова част от този мащабен план е пълното унищожаване на суверенитета на Украйна.

Редактор "Екип на Петел",

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