реклама

Катастрофата на бул. "Левски" във Варна: 21-годишен с износени гуми изтървал колата, минал в насрещното и убил 38-годишния моторист във Варна

29.07.2026 / 16:20 5

Булфото

Окръжната прокуратура във Варна привлече като обвиняем 21-годишния Е.Д. за тежката катастрофа на бул. „Васил Левски", при която загина 38-годишен моторист. Младият мъж е задържан за срок до 72 часа, като държавното обвинение ще поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража", предаде 24 часа

Според прокуратурата водачът е обвинен, че е причинил смъртта на мотоциклетиста при евентуален умисъл, след като съзнателно е управлявал технически неизправен автомобил и умишлено е превишил разрешената скорост за движение в градски условия. При катастрофата е пострадал и пътник от друг автомобил, който е получил лека телесна повреда.

Инцидентът стана на 28 юли, малко след 14 часа, на бул. „Васил Левски" във Варна. По данни на разследването Е.Д. предприел изпреварване с висока скорост, загубил контрол над автомобила, преминал през разделителната мантинела и навлязъл в насрещното платно. Там последвал челен удар с движещ се мотоциклет, след което автомобилът се блъснал и в още една кола.

38-годишният моторист е загинал на място, а пътник от втория автомобил е получил лека телесна повреда.

При огледа на местопроизшествието разследващите са установили, че автомобилът, управляван от обвиняемия, е бил в изключително лошо техническо състояние. И четирите гуми са били с различен грайфер, като дълбочината му е била под минимално допустимата по закон. Най-сериозни са били повредите по задните гуми, като задната лява е била напълно износена и без протектор.

Според прокуратурата това е довело до сериозна нестабилност на автомобила и е увеличило риска от загуба на контрол върху превозното средство.

Работата по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои Окръжният съд да разгледа искането на държавното обвинение за налагане на постоянна мярка „задържане под стража" на 21-годишния обвиняем.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
Серж (преди 10 секунди)
Рейтинг: 247568 | Одобрение: 50308
Естествено, че иронизира, но утре тези мотиви ще ги чуем от защитата му на толбухинското лайно...Всички и всичко ще му бъдат виновни, на не и той, дето е дрифтил и се е правил на джигит!
1
0
MrBean (преди 15 минути)
Рейтинг: 233440 | Одобрение: -2170
Надявам се Скокос да иронизира. Бог да прости моториста,а за "младежа" ник'ва прошка!
2
0
уйчо (преди 20 минути)
Рейтинг: 136364 | Одобрение: 9769
Изтървааме коня
2
0
Дедо (преди 26 минути)
Рейтинг: 27837 | Одобрение: 7462
Скокос, ти оправдание ли търсиш за младото лайне( от Толбухин или не -все тая), дето уби човек... " Изтървал колата " ?!!!... И как така я ИЗТЪРВА тая пуста кола... Аре, по-сериозно - още е рано за "ракиено време"...
2
0
robotron2000 (преди 41 минути)
Рейтинг: 62705 | Одобрение: 1055
човек даже да си кара нормално не се знае някоя  циганска бима вътре пълна със един катун роми дали няма да го отнесе. 
2
1
skokos (преди 41 минути)
Рейтинг: 15927 | Одобрение: 2602
Предполагам и асфалта е бил износен, дефектни мантинели, изтрита маркировка, Ами какво да направи този млад водач, то всичко вика, катастрофа, катастрофа, той какво да направи. 

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама