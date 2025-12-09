реклама

Кая Калас: Критиките към свободите в ЕС трябва да бъдат насочени другаде

09.12.2025 / 14:56 3

Кадър Youtube

Първият дипломат на ЕС Кая Калас заяви днес, че критиките към свободите в общността трябва да бъдат насочени другаде и "може би към Русия". Коментарът ѝ бе направен по повод стратегическия документ на Белия дом, който е критичен към политики на ЕС, уточнява Ройтерс, цитирана от БНР.

"Европейският съюз е самата същност на свободата", заяви Калас пред комисия в Европарламента.

"Критиките относно свободите трябва да бъдат насочени в друга посока. Може би към Русия, където недоволството е забранено, медийната свободата е забранена, където политическата опозиция е забранена, където Х или Туитър, какъвто го познаваме също е, всъщност, забранен", каза тя във връзка с критиките на американски официални лица, след като ЕС наложи глоба на социалната мрежа Х миналата седмица.

Запитана за американските критики, Калас заяви, че "ѝ се струва, че целта е била провокация".

Калас настоя още, че САЩ остават най-големият съюзник на Европа.

 

Burton (преди 11 секунди)
Рейтинг: 32134 | Одобрение: 3964
Тази, бъдейки толкова противна и безполезна, ако знае каква услуга прави на Путин, щеше да се гръмне.
уйчо (преди 7 минути)
Рейтинг: 120638 | Одобрение: 6513
Тая е издънка на нацисти, както и голяма част от европейското ръководство, като Мерц, Бербок, Туск, Шулц, начело с Урсула!
kris (преди 19 минути)
Рейтинг: 543661 | Одобрение: 101901
Тази с раздвоения език докога ще съска.....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
kjk (преди 32 минути)
Рейтинг: 160927 | Одобрение: 17682
Още една за тричене!!!;)Намусен:errm:

