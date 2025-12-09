Кая Калас: Критиките към свободите в ЕС трябва да бъдат насочени другаде

Кадър Youtube

Първият дипломат на ЕС Кая Калас заяви днес, че критиките към свободите в общността трябва да бъдат насочени другаде и "може би към Русия". Коментарът ѝ бе направен по повод стратегическия документ на Белия дом, който е критичен към политики на ЕС, уточнява Ройтерс, цитирана от БНР.

"Европейският съюз е самата същност на свободата", заяви Калас пред комисия в Европарламента.

"Критиките относно свободите трябва да бъдат насочени в друга посока. Може би към Русия, където недоволството е забранено, медийната свободата е забранена, където политическата опозиция е забранена, където Х или Туитър, какъвто го познаваме също е, всъщност, забранен", каза тя във връзка с критиките на американски официални лица, след като ЕС наложи глоба на социалната мрежа Х миналата седмица.

Запитана за американските критики, Калас заяви, че "ѝ се струва, че целта е била провокация".

Калас настоя още, че САЩ остават най-големият съюзник на Европа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!