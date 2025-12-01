Кая Калас: По-лесно войната ще спре, ако Украйна се предаде, но това не е в ничий интерес

Кадър Youtube

Опасявам се, че целият натиск в мирните преговори за Украйна ще бъде над по-слабата страна, това е по-лесният начин за постигане на край на войната – Украйна да се предаде, но това не е в ничий интерес – на Украйна, на ЕС или за световната сигурност. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след днешното заседание на европейските министри на отбраната в Брюксел, посочва БТА.

В Устава на ООН пише, че държавните граници не може да се променят насилствено, добави тя. Ако преговарящите искат да направят така, че да няма ново военно нападение, би могло да се обсъди изтеглянето на руски войски от други части на Европа, каза Калас в отговор на въпрос за руското военно присъствие в Приднестровието.

Руснаците ясно показаха, че не се интересуват от мир. Трябва да направим така, че да се почувстват принудени да преговарят, каза Калас. По нейните думи тази седмица може да се окаже решаваща за дипломацията. Според Калас руският президент Владимир Путин едва ли ще удържи дълго на каквото и да било споразумение.

Трябва да направим всичко възможно в подкрепа на жертвата в тази война, трайното финансиране е решаващо, посочи върховният представител. Калас увери, че ЕС чува тревогите на Белгия за плана за осигуряване на заем за Киев със запорираното по силата на европейските санкции руско имущество. По нейните думи по-късно този месец заседанието на Европейския съвет ще бъде ключово в това отношение.

Ясно е, че Русия дължи обезщетение, а осигуряването му със запорираните руски средства е правилният път, каза Калас. Не подценявам тревогите на белгийското правителство, Белгия е подложена на голям натиск, но това е най-доброто решение, обобщи тя.

