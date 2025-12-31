реклама

Кая Калас: Твърдението на Русия за украински атаки "е отвличане на вниманието"

31.12.2025 / 18:17 4

Кадър Youtube

Твърдението на Русия, че Украйна неотдавна е атакувала ключови правителствени обекти в Русия, е „умишлено отвличане на вниманието“, заяви ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас, цитирана от "Ройтерс" и БТА.

„Москва цели да провали истинския напредък към мир от страна на Украйна и западните ѝ партньори“, написа тя в „Екс“.

„Никой не бива да приема необоснованите твърдения на агресора, който нанася безразборни удари по украинската инфраструктура и цивилни от началото на войната насам“, добави тя.

1
1
kjk (преди 32 минути)
Рейтинг: 167329 | Одобрение: 18329
Не мога да си представя как Путин ще се обади на Тръмп и ще го излъже по телефона за нападението???;):errm:Ухилен Нали ще се компрометира,а той не е като пианиста който го прави непрестанно и гейдружинката му ръкопляска в захлас на изпълнението!!!;)НамусенАнгелче
1
1
бачо Кольо (преди 41 минути)
Рейтинг: 20894 | Одобрение: 5594
Кая малоумната пак се изходи непремерено!
Колкото повече,толкова повече!
3
1
Burton (преди 46 минути)
Рейтинг: 32680 | Одобрение: 3985
Не знам защо си мислите, че като отречете нещо няколко пъти, то сякаш няма да се е случило... 
0
5
cron1 (преди 55 минути)
Рейтинг: 137176 | Одобрение: -18769
Руските боклуци не се спряха, да лъжат! Гняв
