Кая Калас ще предложи нови санкции срещу Русия

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Европейският съюз подготвя още санкции срещу Русия след снощните удари, при които бяха убити най-малко 18 души в украинската столица Киев, заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от ДПА.

„Само думи за осъждане няма спрат атаките срещу Киев“, каза Калас. „Единствено продължителната военна подкрепа за Украйна и засилването на напрежението срещу Москва може да направи това“, заяви тя.

„Днес ще предложа да санкционираме още организации, подкрепящи военнопромишления комплекс на Русия, в отговор на ударите“, добави Калас.

Страните членки на ЕС ще трябва единодушно да подкрепят мерките, посочва ДПА.

„Колкото повече Москва атакува цивилни, толкова повече санкции трябва да бъдат наложени. Ще продължим да повишаваме цената, докато Русия не разбере, че не може да спечели“, написа Калас в Екс, информира БТА.

Ръководителят на европейската дипломация каза също, че дипломатическите служители на ЕС в Киев не са пострадали при атаката срещу Киев, която според местни издания е била най-сериозната от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

Редактор "Екип на Петел",

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