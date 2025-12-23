Казусът с отпуските на кмета на Варна отново е на дневен ред в ОИК

снимка: Община Варна

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна ще обсъжда днес писмо на Централната избирателна комисия от 19 декември, свързана с отпуските на кмета Благомир Коцев. Това е и единствената точка в дневния ред на заседанието, което започва в 13 ч., каза в ефира на Радио Варна председателят на ОИК Велин Жеков.

За темата на заседанието се разбра от съобщение на ГЕРБ.

В изявление на партията се съобщава, че лидерът й Бойко Борисов настоява и призовава отново представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват във всякакви евентуални опити за прекратяването на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.

Това е второ заседание на ОИК Варна за отпуските на кмета, докато беше задържан в ареста в София. То беше отложено от края на ноември, когато ОИК-Варна беше блокирана от граждани, протестиращи срещу опита за сваляне на Коцев.

ПП-ДБ съобщиха, че свикват протест в 12,30 часа пред Спортна зала, където заседава избирателната комисия.

Припомняме, че преди дни от ПП обявиха в своя позиция, че антикорупционната комисия е поискала от ЦИК данни за отпуските на Коцев през последните месеци. От партията посочиха тогава, че отпуските са абсолютно извън правомощията на КПК. КПК няма никакво право да се произнася за отпуски или да заповядва на ЦИК и ОИК да вземат решения.

