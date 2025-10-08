Кичка Бодурова: В САЩ съм била свидетел на много бедствия, но каквото се случи сега на нашето Черноморие, не съм виждала!

Кадър БТВ

"В САЩ съм била свидетел на много бедствия, но каквото се случи сега на нашето Черноморие, не съм виждала!" Това каза с истински потрес в гласа Кичка Бодурова за "България Днес".

Родената в Бургас естрадна ветеранка скоро си купи жилище между Слънчев бряг и Несебър - район, оказал се в епицентъра на потопа.

"Същия ден бях в Бургас, но тръгнах за Несебър, където имах среща. И докъдето ми стигаше погледът, всичко беше залято с вода. Тя заливаше гумите на колата ми, а те са доста големи. Водата стигаше до над вратата!", разказва оказалата се в ситуация ни напред, ни назад певица.

