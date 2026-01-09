реклама

Киев: Руският удар с ракета "Орешник" е сериозна заплаха за европейската сигурност

09.01.2026 / 11:49 3

Пиксабей

Руският удар през изминалата нощ с ракета "Орешник" близо до границата на ЕС и НАТО е "сериозна опасност" за европейската сигурност и "тест" за Запада, заяви днес министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс и Франс прес.

Той призова партньорите на Украйна да засилят натиска върху Москва, предаде БТА.

Сибига заяви, че Киев е запознал по дипломатически канали САЩ, европейските партньори и други държави с подробностите около удара.

"(Руският президент Владимир) Путин използва балистична ракета със среден обсег близо до границата на ЕС и НАТО в отговор на своите собствени халюцинации. Това наистина е сериозна заплаха. И тя изисква международнa реакция", посочи Сибига.

Русия заяви, че е нанесла удари по "стратегически" цели в Украйна, използвайки за втори път свръхзвуковата ракета "Орешник", отбелязва АФП.

Атаката е била насочена срещу "инфраструктурен обект" в украинската Лвовска област, граничеща с Полша, членка на ЕС и НАТО, съобщи областният управител Максим Козицки. Той не спомена за жертви, но посочи, че атаката е задействала автоматична система за безопасност на газопреносната система в Рудне, прекъсвайки снабдяването със синьо гориво за няколкостотин жители в населения пункт. 

Руските медии, от своя страна, съобщиха, че атаката е засегнала голямо газохранилище.

Москва заяви, че е използвала "Орешник" в отговор на предполагаема украинска атака с дронове през декември срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин. Украйна отрече този удар, а американският президент Доналд Тръмп, който настоява двете страни да сключат мирно споразумение, заяви, че не вярва, че ударът е бил нанесен, припомня АФП.

"Абсурдно е Русия да се опитва да оправдае този удар с фалшивата "атака срещу резиденцията на Путин", която никога не се е случвала", добави Сибига в изявлението си.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 11 минути)
Рейтинг: 557429 | Одобрение: 105634
Руснаците са ударили голямо, подземно хранилище с газ ползвайки само един Орешник....Другите ракети са били 22 крилати и 13 балистични....Имало е и 242 дрона....Този сИБИга ко реве като вдовица ? Зеленото не разбра ли, че колкото повече мърда, повече му влиза.....? Ако спре да тероризира цивилната и енергийна инфраструктура, може и да не му падат Орешки по празната тиква.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
Burton (преди 37 минути)
Рейтинг: 32910 | Одобрение: 4015
Не е лъжа
1
0
kjk (преди 43 минути)
Рейтинг: 170044 | Одобрение: 18494
Орешник не плашеше Украйна и НАТО, а сега Зеления реве, че пак му пуснали един без заряд за сплашване,а ако имаше заряд, нямаше да има вече Киев.Ухилен:errm:Ангелче Уж воюва и побеждава по всички фронтове и Русия е на последни издихания, а сега реве да не го бият и да използват дипломация.Ухилен:devil::woot: Какво очакваше  Клоуна, след като атакува постоянно цивилни цели  и отчита успехи? Намусен:errm:;)На руснаците  им писна, а и точно сега Перкото направи неща, дето Хаяско не одобрява и нямаше как да не покаже зъби.:errm:УсмивкаАнгелче

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама