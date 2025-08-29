Кирил Петков: Това не е нашата България!

Редактор: Юлия Георгиева, снимка Булфото

Това не е нашата България! Това не е нормално!

Това коментира Кирил Петков днес и направи специално обръщение към варненци и към софиянци.

Ето какво пише Петков на страницата си във фейсбук:

Абсолютно недопустимо е през 2025 година в България да има политически затворници.

Варна, покажете, че мутри не могат да ви откраднат избора за кмет! Всички тези нагли, безпардонни и самозабравили се хора трябва да разберат, че свободните граждани няма да се примирят с това безобразие.

Не е нормално малките деца на Благо да ходят на свиждане в ареста, пълен с дървеници, за да видят незаконно задържания си баща. Това не е нашата България!

Хайде, Варна – на 2 септември се виждаме на площада!

В сряда и София трябва да излезе, за да заявим ясно: политически затворници в европейска България са недопустими.

Евразийските модели на управление нямат място тук. Всички свободни българи заедно ще им го покажем!

