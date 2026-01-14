Кирил Петков: Заради днешното гласуване ИТН не заслужават място в следващия парламент

Още по темата Обрат със закона за НСО и свалянето на охраната на Борисов и Пеевски: ИТН смениха мнението си и не мина

Редактор: Юлия Георгиева, кадър ФБ

Когато са те купили и просто нямаш свободен избор, предпочиташ да дадеш милиони за охраната на Пеевски и Борисов с НСО, вместо с тези пари да построиш детска градина или болница.

Това коментира на страницата си във фейсбук бившият лидер на ПП Кирил Петков.

И допълва:

Срам за ИТН – с това те заслужават никога повече да не влизат в парламента. Да загубиш не само достойнството си, но и свободната си воля, е низост, от която изпитвам истинско отвращение. Наистина безгръбначно поведение на политически роби.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!