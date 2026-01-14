реклама

Кирил Петков: Заради днешното гласуване ИТН не заслужават място в следващия парламент

14.01.2026 / 21:23 2
14.01.2026 / 12:41

Обрат със закона за НСО и свалянето на охраната на Борисов и Пеевски: ИТН смениха мнението си и не мина

Когато са те купили и просто нямаш свободен избор, предпочиташ да дадеш милиони за охраната на Пеевски и Борисов с НСО, вместо с тези пари да построиш детска градина или болница.

Това коментира на страницата си във фейсбук бившият лидер на ПП Кирил Петков. 

И допълва: 

Срам за ИТН – с това те заслужават никога повече да не влизат в парламента. Да загубиш не само достойнството си, но и свободната си воля, е низост, от която изпитвам истинско отвращение. Наистина безгръбначно поведение на политически роби.

maximin (преди 45 минути)
Рейтинг: 16175 | Одобрение: 3165
ИТН = ИМА  ТАКИВА НЕГОДНИЦИ
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 559925 | Одобрение: 106230
А мястото на Парапетков е на самолета за Канада с еднопосочен билет.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

