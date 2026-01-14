Кирил Петков: Заради днешното гласуване ИТН не заслужават място в следващия парламент
Редактор: Юлия Георгиева
Когато са те купили и просто нямаш свободен избор, предпочиташ да дадеш милиони за охраната на Пеевски и Борисов с НСО, вместо с тези пари да построиш детска градина или болница.
Това коментира на страницата си във фейсбук бившият лидер на ПП Кирил Петков.
И допълва:
Срам за ИТН – с това те заслужават никога повече да не влизат в парламента. Да загубиш не само достойнството си, но и свободната си воля, е низост, от която изпитвам истинско отвращение. Наистина безгръбначно поведение на политически роби.
