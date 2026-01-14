Обрат със закона за НСО и свалянето на охраната на Борисов и Пеевски: ИТН смениха мнението си и не мина

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

Промените в закона за НСО, които трябваше да свалят охраната от службата на лидерите на ДПС-НН и на ГЕРБ Делян Пеевски и Бойко Борисов не бяха приети на първо гласуване, въпреки че при първия вот на депутатите те бяха одобрени. След поискана почивка, ИТН промениха мнението си и при прегласуване на проекта, те не го подкрепиха.

Депутатите на Слави Трифонов веднага бяха атакувани от ПП-ДБ и „Възраждане”, като беше заявено, че те са били „изнасилени” от ДПС-Ново начало и затова са гласували по този начин.

„На никого не дължим обяснение, най-малко пък на ПП-ДБ”, заяви от трибената Тошко Йорданов. Той заяви, че ПП-ДБ са променили мнението на ИТН, защото са поискали законът да мине и на второ гласуване веднага. Според Йорданов това е „тъпотия” и затова ИТН са решили да обърнат вота си на 180 градуса.

